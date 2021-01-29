موعد بدء الاوكازيون الشتوي 2021

تفاصيل بدء الاوكازيون الشتوي 2021





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موعد تقديم تظلمات شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الـ 14 فيما أعلنت الوزراة أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات والتنسيق مع المديريات بالمحافظات المختلفة والأجهزة الرقابية بالوزارة من أجل نجاح موسم الأوكازيون الشتوى 2021.

فيما أعلنت الوزراة أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات والتنسيق مع المديريات بالمحافظات المختلفة والأجهزة الرقابية بالوزارة من أجل نجاح موسم الأوكازيون الشتوى 2021.

يبحث المواطنون في تلك الساعات عن موعد بدء الأوكازيون الشتوي 2021، وارتفعت معدلات البحث عبر المحركات العالمية وأبرزهم محرك البحث العالمي جوجل عن موعد بدء الأوكازيون الشتوي 2021؛ حتى يتثنى للمواطنين شراء الملابس بأسعار أقل من المعتادة.وأعلنت وزارة التموين موعد بدء الأوكازيون الشتوي 2021، والذي سيبدأ من يوم الأحد الموافق 7 فبراير من العام الجاري، وذلك لمدة شهر واحد ينتهي في 7 مارس 2021، وجاء ذلك من خلال القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2021، ببدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2021.أولا: أكدت وزارة التموين على الجهات والمحلات المشاركة في الأوكازيون ضرورة الحصول على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية بفترة سابقة.ثانيا: أن يكون لكل محل أسبوعينثالثا: تلتزم جميع الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية.رابعا: الإلتزام بعمل تخفيضات حقيقية من خلال عرض السعر القديم للسلعة وعرض السعر الجديد أثناء فترة الأوكازيون.وأعلنت وزارة التموين أن من يود المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2021 التوجه إلى مديريات التموين الواقع فى دائرتها محلاتهم التجارية للحصول على التصاريح للمشاركة فى الأوكازيون.وأكد الوزارة أن لكل المحلات كامل الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة لها.واشترطت وزارة التموين على المحال التجارية أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية.