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تقارير ومتابعات

موعد تقديم تظلمات شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الـ 14

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:29 م
الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي
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تبدأ مرحلة تقديم تظلمات شقق الاسكان الاجتماعي عقب الإعلان عن النتائج النهائية للفحص والفرز المبدئي للمستندات والبيانات المسجلة بواسطة المواطنين الحاجزين عبر موقع وزارة الاسكان  الاجتماعي الاعلان الـ 14 فور الانتهاء منها، ثم يتم فتح باب التظلمات أمام المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط كفرصة ثانية لهم لاستيفاء المستندات المطلوبة وغير المكتملة لتعديل موقفهم من غير المنطبق إلى المنطبق.

موعد بدء فحص طلبات شقق الاسكان الاجتماعي

قررت وزارة الاسكان بدء اجراءات فحص وفرز مستندات المواطنين الحاجزين في شقق الاسكان الاجتماعي ضمن إعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين (1)» لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، والتي سبق فتح باب الحجز بها من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر حتى يوم الخميس 31 ديسمبر 2020، جاء ذلك وفقا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

كيفية تحديد المقبولين في شقق الاسكان الاجتماعي

قال وزير الاسكان الاجتماعي،  إن الفحص والفرز المبدئي للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين الحاجزين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، لتحديد المُنطبق عليهم الشروط، وغير المُنطبق عليهم الشروط، وفقًا للضوابط المُعلن عنها سابقًا، والتأكد من استيفاء جميع المُستندات المطلوبة بكراسة الشروط، مشيرًا إلى أن حجم الطلب والإقبال على الحجز بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين (1)» قد فاق التوقعات، حيث زاد عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز عن 312 ألف مواطن، وأن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقبول كل من تنطبق عليهم الشروط.

موعد تقديم تظلمات شقق الاسكان الاجتماعي

عقب إرسال رسائل نصية لجميع المواطنين الحاجزين الذين سيتم فرز طلباتهم تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غير المُنطبق عليهم الشروط، ولا يتم النظر في تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط علیهم وقت التقديم، والخاصة بالعملاء المتقدمين بشهادات دخل متجاوزة للحد الأقصى والأدنى للدخل، وكذلك للسن، والمُعلن عنهما سابقًا بكراسات الشروط.

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ولكن توجد  إمكانية استيفاء المستندات أو البيانات غير المُكتملة خلال تلك الفترة أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات، وعلى المواطنين الحاجزين بالإعلان، والذين تعذر عليهم تقديم ورفع أي من المُستندات المطلوبة قبل غلق باب الحجز عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، ضرورة تجهیز تلك المُستندات استعدادًا لتقديمها أثناء فترة فتح باب التظلم، نظرًا لأن باب التظلمات سيُتاح خلال فترة زمنية مُحددة.

 

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