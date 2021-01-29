موعد صرف معاشات فبراير 2021

أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية تيسير الإجراءات لمستحقي المعاش حتى يتثنى لهم صرفه دون معوقات وفقا للجدول الزمني المعلن عنه لصرف جميع الفئات حيث تبدأ المرحلة الأولى يوم الاثنين المقبل الموافق 1 فبراير، وذلك لمن هم معاشاتهم أقل من 1000 جنيه والبالغ عددهم 2.4 مواطن بينما يتم صرف المرحلة الثانية لمن يزيد معاشهم عن 1000 جنيه ويقل عن 2000 يوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير والبالغ عددهم 2.4 مليون مواطن بينما يتم صرف المرحلة الثالثة ممن تزيد معاشاتهم عن 2000 جنيه يوم 3 فبراير والبالغ عددهم 1.7 مليون مواطن.





تعرف على أعداد المستفيدين من المعاشات الشهرية

وفقا لإحصائيات هيئة التأمينات الاجتماعية الأخيرة فإن إجمالي عدد مستحقي المعاشات الشهرية يقارب 7 مليون مواطن بإجمالي 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى المبالغ التي تمت إضافتها عقب زيادة قيمة العلاوات الخمسة والمقدرة بــ 7 مليار جنيه في المرحلة الثالثة للصرف والتي بدأت في شهر يوليو كأول مرحلة ثم في شهر سبتمبر كثاني مرحلة وشهر يناير كمرحلة ثالثة.





ماكينات الصرف الآلي للبنوك المخصصة لصرف المعاشات

توفر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعي 12 ألف ماكينة صرف آلي قبل موعد صرف معاشات فبراير 2021، وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل وزارة المالية حتى لا يتكدس كبار السن المتقاعدين من أصحاب المعاشات حول ماكينات الصرف الآلي للبنوك خاصة وهم أكثر الفئات عرضه للمرض لأن مناعتهم ضعيفة بحكم التقدم في السن.





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