رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أحزاب تدين محاولة تسميم الرئيس التونسي.. و«النهضة» تشكك

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:33 م
قيس سعيد
قيس سعيد
مروة عنبر
طباعة
أدانت أحزاب سياسية وكتل نيابية حادثة الطرد المشبوه الذي وصل للرئيس التونسي، قيس سعيد، في قرطاج.

فيما شككت قيادات من النهضة وقلب تونس في الرواية الرسمية حول استهداف الرئيس التونسي.

من جانبها، أكدت حركة مشروع تونس أن ورود رسالة مسمومة لمصالح الرئاسة وإصابة مديرة الديوان الرئاسي جراء ذلك تعد جريمة ترتقي للعمل الإرهابي.

وطالبت الحركة، في بيان لها اليوم الجمعة، بضرورة إجراء تحقيق شفاف وسريع وواضح، تعرض نتائجه على الرأي العام، يكشف جوانب الغموض في هذا الاعتداء ويحدد المسئوليات، ويؤدي إلى القبض على مرتكبيه"، حسب البيان.

فيما وصف حزب التيار الشعبي محاولة الاعتداء على مؤسسة الرئاسة بجريمة خيانة عظمى، معتبرا أنها اختراق خطير للأمن القومي يصب في مصلحة أعداء تونس.

واستنكر الحزب، في بيان له اليوم، هذا الاعتداء، معتبرا أنه محاولة لضرب استقرار البلاد وإغراقها في الفوضى في ظرف بالغ الخطورة والتعقيد.

وأكد النائب عن كتلة تحيا تونس، وليد جلاد، أن محاولة تسميم الرئيس هو استهداف للأمن القومي للبلاد، رغم تأكيده أن الحادثة يسودها الغموض، على حد قوله.

وأضاف جلاد، فى تصريحات صحفية، أن المستهدف في هذه القضية هو سعيد ورئاسة الجمهورية والأمن القومي، لافتا في المقابل إلى أنه من غير المعقول أن يتلقى التونسيون الخبر من الرئاسة الجزائرية قبل المصادر الرسمية التونسية، معتبرا ما وقع خطأ اتصاليا فادحا، حسب تعبيره.

كما أعرب القيادي بالتيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية، نبيل حجي، عن أسفه مما سماه تعاطي أشباه السياسيين والنواب مع خبر محاولة تسميم رئيس الجمهورية والتعامل معها بمنطق المؤامرة، في إشارة إلى ردود قيادات من النهضة وقلب تونس.

وفي المقابل، شكك النائب عن كتلة قلب تونس، عياض اللومي، في الرواية المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية بخصوص ما بات يعرف بالطرد المشبوه، مؤكدا أنها كذبة.

وقال اللومي، في تدوينة، نشرها على فيسبوك: "إن ورود طرد بشكل مباشر لمديرة الديوان الرئاسي أمر مستحيل بكل المقاييس"، متهما الأخيرة بالادعاء بالإصابة، مذكرا بأنها كانت حاضرة في اجتماع مجلس الأمن القومي يومها، وفق تعبيره.

وتابع اللومى فى منشوره: "أصبحنا فعلا في جمهورية الموز "، حسب تدوينته.

كما اعتبر القيادي بحركة النهضة، رياض الشعيبي، أن ما يروج عن محاولة تسميم رئيس الجمهورية هو مجرد إشاعة.

وكانت مصادر تونسية أكدت استقرار حالة رئيسة الديوان في الرئاسة بعد تعرضها لطرد مشبوه، فيما ذكرت النيابة العامة التونسية أن محاولة المس برئيس الجمهورية جناية عقوبتها الإعدام، موضحة أن النيابة لم تعلم بحادثة الطرد المسموم الذي أرسل للرئاسة إلا بعد يومين من الواقعة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصادر قضائية: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

وفاة خبير التجميل محمد الصغير متأثرًا بكورونا

تشييع جثمان محمد الصغير من مسجد السلطان حسين

الصور

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث سبل دعم المشروعات التنموية وتطوير الريف المصرى

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي ويطمئن على شبكات الأكسجين

image description

ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

image description

«مطبخ الخير».. مبادرة شبابية لمساعدة المحتاجين بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

بالأرقام.. انخفاض معدلات الإشغال من مصابى «كورونا» بمستشفيات العزل

بداية عدم استقرار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فريق «الصحة العالمية» يجتمع مع علماء صينيين فى ووهان

ألمانيا تحظر نشاط مصففي الشعر في الثكنات العسكرية

الصين صدّرت أكثر من 220 مليار كمامة في 2020

كيفية مشاهدة جميع حلقات مسلسل ضربة معلم

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى محمود عبدالغفار: فقدنا أحد رموز مسرح الطليعة

حفل لفرقة منيب باند بمسرح سيد درويش بالإسكندرية.. الليلة

ثقافة بورسعيد تناقش الفتنة والشائعات

افتتاح معرض منتجات نادي المرأة بقصر ثقافة الأسمرات