«التحالف الدولي» يعلن مقتل زعيم «داعش» بالعراق في غارة جوية

أعلن التحالف الدولي ضد داعش، منذ قليل، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في العراق "أبو ياسر" خلال عملية مشتركة للقوات العراقية والتحالف الدولي أدت إلى مقتل 10 إرهابيين.وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي ضد "داعش" في العراق وسوريا، الكولونيل وين ماروتو: "قُتل أبو ياسر، القيادي الأكبر لداعش في العراق، خلال غارة جوية قرب كركوك في 27 يناير 2021".وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "أسفرت العملية المشتركة عن مقتل 10 إرهابيين من داعش، ويمثل مقتل ياسر ضربة كبيرة أخرى لجهود عودة داعش في العراق".