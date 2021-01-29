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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الاتحاد الأوروبي: لا علاقة للقاح فايزر بحالات وفاة لأشخاص تلقوه

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:39 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه لا علاقة للقاح فايزر بحالات وفاة سجلت في أوساط أشخاص تلقوه.

وأعلنت شركتا فايزر وبايونتيك، أمس الخميس، أن لقاحهما ضد كورونا يحتفظ بالجزء الأكبر من فعاليته ضد الطفرتين الرئيسيتين لفيروس كورونا المستجد البريطانية وجنوب الإفريقية.

وتابعت الشركتان، في بيان، أن فوارق طفيفة رصدت في اختبارات مقارنة الفيروس الأصلي والنسختين المتحورتين الجديدتين لن تؤدي على الأرجح إلى انخفاض يذكر في فعالية الفيروس.

وأوضح البيان أن الاختبارات في المختبر لم تدل على حاجة إلى لقاح جديد للتعامل مع المتغيرات الناشئة.

وشدد البيان على أن التحالف يواصل مراقبة المتغيرات الناشئة ومستعد للاستجابة إذا كانت إحدى هذه الطفرات مقاومة للقاح، وفقا لما نقلته قناة العربية.

وتابع البيان: "بايونتيك وفايزر تعتقدان أن مرونة منصة اللقاح إم ا إن إيه، المملوكة من بايونتيك، تجعلها في وضع يسمح لها بتطوير متغيرات جديدة للقاح إذا لزم الأمر".

وتجاوزت الحصيلة اليومية للوفيات في العالم 18 ألف وفاة للمرة الأولى، الأربعاء الماضى، في وقت ينظر إلى اللقاحات على أنها الفرصة الوحيدة الحقيقية للعودة إلى نوع من الحياة الطبيعية.

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