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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

في عيده.. تعرف على القديس توما الأكويني الكاهن؟

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:19 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ بعيد القديس توما الأكويني الكاهن ومعلم الكنيسة.

وروى الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرته قائلًا: ولد عام 1225م فى إيطاليا الوسطى من عائلة أكوينو النبيلة؛ درس فى دير جبل كاسينو ثم فى مدينة نابولي.

وتابع: التحق برهبنة الدومينكان، صار أستاذًا فى جامعة باريس وفى غيرها حيث درس علم اللاهوت وأضفى عليه طابعًا خاصًا وجديدًا.

مضيفا: له مؤلفات شهيرة أهمها "الخلاصة اللاهوتية" عاش حياة روحية عميقة فعبر عما كتب وعلم بحياته اليومية.

مختتما: رحل فى مدينة فوسانوفا يوم 7 مارس عام 1274م وهو فى طريقه ليشارك فى مجمع ليون الكنسي؛ نقل جثمانه عام 1369م إلى دير الدومنيكان فى مدينة تولوز الفرنسية.

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