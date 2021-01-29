في عيده.. تعرف على القديس توما الأكويني الكاهن؟
الجمعة 29/يناير/2021 - 12:19 م
مونيكا جرجسطباعة
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ بعيد القديس توما الأكويني الكاهن ومعلم الكنيسة.
وروى الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرته قائلًا: ولد عام 1225م فى إيطاليا الوسطى من عائلة أكوينو النبيلة؛ درس فى دير جبل كاسينو ثم فى مدينة نابولي.
وتابع: التحق برهبنة الدومينكان، صار أستاذًا فى جامعة باريس وفى غيرها حيث درس علم اللاهوت وأضفى عليه طابعًا خاصًا وجديدًا.
مضيفا: له مؤلفات شهيرة أهمها "الخلاصة اللاهوتية" عاش حياة روحية عميقة فعبر عما كتب وعلم بحياته اليومية.
مختتما: رحل فى مدينة فوسانوفا يوم 7 مارس عام 1274م وهو فى طريقه ليشارك فى مجمع ليون الكنسي؛ نقل جثمانه عام 1369م إلى دير الدومنيكان فى مدينة تولوز الفرنسية.
وروى الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرته قائلًا: ولد عام 1225م فى إيطاليا الوسطى من عائلة أكوينو النبيلة؛ درس فى دير جبل كاسينو ثم فى مدينة نابولي.
وتابع: التحق برهبنة الدومينكان، صار أستاذًا فى جامعة باريس وفى غيرها حيث درس علم اللاهوت وأضفى عليه طابعًا خاصًا وجديدًا.
مضيفا: له مؤلفات شهيرة أهمها "الخلاصة اللاهوتية" عاش حياة روحية عميقة فعبر عما كتب وعلم بحياته اليومية.
مختتما: رحل فى مدينة فوسانوفا يوم 7 مارس عام 1274م وهو فى طريقه ليشارك فى مجمع ليون الكنسي؛ نقل جثمانه عام 1369م إلى دير الدومنيكان فى مدينة تولوز الفرنسية.