خطوات الإستعلام عن فاتورة الكهرباء وكيفية السداد
الجمعة 29/يناير/2021 - 02:36 م
اسماء منصورطباعة
يقدم لكم «الدستور» خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكيفية السداد، حيث يبحث العديد من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد وكيفية السداد، ودشنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة موقع يمكن من خلاله الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، حيث أنه في ظل تفشي مرض كورونا المستجد يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيًا بدلا من أن يدخل الموظف المنازل.
_عن طريق شركات المحمول
_ مكاتب البريد المصري
_ من خلال 12 محفظة بنكية تتيح خدمة دفع فواتير الكهرباء الأهلى، مصر، الإسكندرية، CIB، Blom Credit Agricole، أبو ظبى، عودة، الإسكان والتعمير،QNB، قناة السويس، من من خلال تحميل تطبيق البنك التابع له
_عبر منافذ التحصيل الالكترونية مثل (مصاري، وفوري، وأمان، وممكن، تمام، وسداد، وضمان )
_هناك طريقة أخري متاحة لسكان محافظتي القاهرة والقليوبية الواقعين بنطاق الشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث تتيح شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -من هنا) والتطبيق متواجد على play store.
__كما يمكن شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أكثر من ١٩٠ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكترونى المنتشرة.
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكيفية السداد
اولا طريقة الإستعلام:
_يتم تسجيل الدخول لموقع الخاص بالشركة عن طريق الضغط هنـــــــــــا.
_ الدخول لقسم الخدمات
_ثم يتم اختيار المحافظة الخاصة بالعميل.
_بعدها يتم تسجيل البيانات الخاصة بالعداد ورقمه المكون من عشرة أرقام في الأيقونة المخصصة لذلك.
_الضغط على استعلام ليتم عرض فاتورة الكهرباء 2020 بعد الانتهاء من ادخال البيانات والتأكد من ادخالها بشكل صحيح.
يذكر أن عملية الاستعلام الخاصة بفاتورة الكهرباء تتم في أي وقت من خلال اليوم وعبر الموقع الذي سبق ذكره للشركة القابضة لجميع العملاء في كافة المحافظات المصرية.
له وأبرزها:
_يتم تسجيل الدخول لموقع الخاص بالشركة عن طريق الضغط هنـــــــــــا.
_ الدخول لقسم الخدمات
_ثم يتم اختيار المحافظة الخاصة بالعميل.
_بعدها يتم تسجيل البيانات الخاصة بالعداد ورقمه المكون من عشرة أرقام في الأيقونة المخصصة لذلك.
_الضغط على استعلام ليتم عرض فاتورة الكهرباء 2020 بعد الانتهاء من ادخال البيانات والتأكد من ادخالها بشكل صحيح.
يذكر أن عملية الاستعلام الخاصة بفاتورة الكهرباء تتم في أي وقت من خلال اليوم وعبر الموقع الذي سبق ذكره للشركة القابضة لجميع العملاء في كافة المحافظات المصرية.
طرق دفع فاتورة الكهرباء_ يتم أيضًا من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الرابط التالي (من هنا)، ويختار العميل طريقة الدفع المناسبة
له وأبرزها:
_عن طريق شركات المحمول
_ مكاتب البريد المصري
_ من خلال 12 محفظة بنكية تتيح خدمة دفع فواتير الكهرباء الأهلى، مصر، الإسكندرية، CIB، Blom Credit Agricole، أبو ظبى، عودة، الإسكان والتعمير،QNB، قناة السويس، من من خلال تحميل تطبيق البنك التابع له
_عبر منافذ التحصيل الالكترونية مثل (مصاري، وفوري، وأمان، وممكن، تمام، وسداد، وضمان )
_هناك طريقة أخري متاحة لسكان محافظتي القاهرة والقليوبية الواقعين بنطاق الشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث تتيح شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -من هنا) والتطبيق متواجد على play store.
__كما يمكن شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أكثر من ١٩٠ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكترونى المنتشرة.