المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وأطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي رسميًا في شهر يوليو من العام الماضي، ولكن بشكل غير كامل، وبدأت بتلقي الطلبات العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية وكان يوم يوجد عدد من الخدمات غير مفعلة.



لذلك يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي، وطريقة الاستعلام، وذلك وفقًا للبيان الرسمي التي أعلنت عنه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.



أنشئت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، هذه الخدمة الإلكترونية من أجل التيسير على المواطنين في تلبية احتياجاتهم وتنفيذ مطالبهم وحل مشاكلهم فيما يتعلق بالخدمة التي يقدمها قطاع الكهرباء على مستوى جمهورية مصر العربية. لذلك يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي، وطريقة الاستعلام، وذلك وفقًا للبيان الرسمي التي أعلنت عنه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.أنشئت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، هذه الخدمة الإلكترونية من أجل التيسير على المواطنين في تلبية احتياجاتهم وتنفيذ مطالبهم وحل مشاكلهم فيما يتعلق بالخدمة التي يقدمها قطاع الكهرباء على مستوى جمهورية مصر العربية.



رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء





ويمكن تسجيل الدخول إلى رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي من



الخدمات التي تقدمها المنصة لخدمات الكهرباء



1 - توصيل العدادات الكودية القانونية.



2 - خدمات العملاء والدعم الفني.



3 - شهادة بيانات تعاقد ومصالحة.



4 - تركيب عداد بل تالف.



5 - تغيير اسم صاحب العداد.



6 - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.



7 - توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.



8 - استبدال العداد بقدرة أكبر.



9 - جدولة مديونية على أقساط شهرية.



10 - شهادة بيانات استهلاك خلال فترة زمنية معينة.



وفي سياق متصل، وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على المواطنين الوقت من خلال منصة الخدمات الكهرباء الإلكترونية، حفاظًا على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا، وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء. وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان رسمي لها، أن جميع الخدمات المعلن عنها تقدم عبر المنصة الإلكترونية مجانًا دون وجود أي رسوم للاستخدام نهائيًا.ويمكن تسجيل الدخول إلى رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي من هنا 1 - توصيل العدادات الكودية القانونية.2 - خدمات العملاء والدعم الفني.3 - شهادة بيانات تعاقد ومصالحة.4 - تركيب عداد بل تالف.5 - تغيير اسم صاحب العداد.6 - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.7 - توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.8 - استبدال العداد بقدرة أكبر.9 - جدولة مديونية على أقساط شهرية.10 - شهادة بيانات استهلاك خلال فترة زمنية معينة.وفي سياق متصل، وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على المواطنين الوقت من خلال منصة الخدمات الكهرباء الإلكترونية، حفاظًا على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا، وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء.





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رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي، ترتفع عمليات البحث على محركات الانترنت " جوجل " عن خدمات الكهرباء وطريق الاستعلام عن العداد الكودي، حيث فعلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رابط المنصة الموحدة للخدمات الكهرباء الكترونيًا لتوفير الوقت على المواطنين، ولتخفيف التكدس والإزدحام في الشوارع والمصالح الحكومية خوفًا على صحة المواطنين من عدوى كورونا، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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