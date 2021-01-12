رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:24 م
العداد الكودي
العداد الكودي
هبه محمد
طباعة
رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي، ترتفع عمليات البحث على محركات الانترنت " جوجل " عن خدمات الكهرباء وطريق الاستعلام عن العداد الكودي، حيث فعلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رابط المنصة الموحدة للخدمات الكهرباء الكترونيًا لتوفير الوقت على المواطنين، ولتخفيف التكدس والإزدحام في الشوارع والمصالح الحكومية خوفًا على صحة المواطنين من عدوى كورونا، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وأطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي رسميًا في شهر يوليو من العام الماضي، ولكن بشكل غير كامل، وبدأت بتلقي الطلبات العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية وكان يوم يوجد عدد من الخدمات غير مفعلة.

لذلك يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي، وطريقة الاستعلام، وذلك وفقًا للبيان الرسمي التي أعلنت عنه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

أنشئت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، هذه الخدمة الإلكترونية من أجل التيسير على المواطنين في تلبية احتياجاتهم وتنفيذ مطالبهم وحل مشاكلهم فيما يتعلق بالخدمة التي يقدمها قطاع الكهرباء على مستوى جمهورية مصر العربية.

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان رسمي لها، أن جميع الخدمات المعلن عنها تقدم عبر المنصة الإلكترونية مجانًا دون وجود أي رسوم للاستخدام نهائيًا.

ويمكن تسجيل الدخول إلى رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي من هنا.

الخدمات التي تقدمها المنصة لخدمات الكهرباء

1 - توصيل العدادات الكودية القانونية.

2 - خدمات العملاء والدعم الفني.

3 - شهادة بيانات تعاقد ومصالحة.

4 - تركيب عداد بل تالف.

5 - تغيير اسم صاحب العداد.

6 - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.

7 - توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.

8 - استبدال العداد بقدرة أكبر.

9 - جدولة مديونية على أقساط شهرية.

10 - شهادة بيانات استهلاك خلال فترة زمنية معينة.

وفي سياق متصل، وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على المواطنين الوقت من خلال منصة الخدمات الكهرباء الإلكترونية، حفاظًا على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا، وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء.

اقرأ أيضًا:

أخر موعد للتقديم على العداد الكودي وانتهاء نظام الممارسة
أماكن انقطاع الكهرباء في دمياط لمدة أسبوع


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«اعترف بادعاء الإصابة بالسرطان».. مصدر يكشف مفاجأة في التحقيقات مع «قمصان»

تحذيرات بيئية من تلوث الهواء يومي الأربعاء والخميس

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

«المركزي»: توزيع أرباح للعاملين بالبنوك وتأجيل المساهمين

الصور

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي

سعر الحديد اليوم 12-1-2021 في مصر

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

مصاب بـ«كورونا» في بريطانيا ينتظر الإسعاف 9 ساعات

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
+90
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
نصرة الله.. والخروج من زنزانة الظلام
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
المزيد

الثقافة

إحياء لذكراه.. إقامة معرض للفنان محمود عبدالله بجاليري مصر

«الأعلى للثقافة» يعرض فيلما وثائقيا عن سانت كاترين الأربعاء

يوم مفتوح لمسرح الناشئة في الشارقة بمناسبة اليوم العربي للمسرح

«طرق مواجهة الإرهاب» محاضرة بفرع ثقافة البحر الأحمر