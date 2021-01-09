فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بمحافظة دمياط، عن فصل التيار عن 50 منطقة وقرية وعزبة على مستوى المحافظة بدءًا من اليوم السبت حتى نهاية الأسبوع الجاري.وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع لساعات محدودة بسبب أعمال الصيانة والإحلال والتجديد وتحسين الأداء للشبكات.وقامت الشركة بتداول خريطة الأماكن التى سيتم فصل التيار الكهربى عنها خلال الأسبوع.