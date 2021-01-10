«الكهرباء» تكشف الموعد النهائي للممارسة الخاصة بتوريد مليون عداد

كشف مصدر بشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء عن تأجيل الممارسة الخاصة بتوريد مليون عداد مسبق الدفع لشركات التوزيع لتقام في 3 فبراير عوضا عن الثلاثاء 12 يناير الجاري.وأضاف المصدر أن الممارسة تستهدف الوصول إلى أنسب العروض السعرية والكفاءة الفنية وهدف التأجيل كان إتاحة الفرصة للعديد من الشركات والمصانع للدخول في الممارسة وتحقيق التأهيل الفني.يذكر أن وزارة الكهرباء تستهدف تركيب 1.5 مليون عداد مسبق الدفع في النصف الأول من العام الجاري 2021، حيث تقدم لتركيب العداد مسبق الدفع الكودي حتى الآن 1.1 مليون طلب للمباني المخالفة بإجمالي 1.5 مليون عداد.