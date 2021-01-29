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حوادث

جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:18 م
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية في ضبط عدد (شركتين، مصنع - "بدون ترخيص")، بمضبوطات (713 طن مواد خام ومنتج نهائى أعلاف حيوانية وداجنة – 17،760 طن مواد خام لأسمدة زراعية ) بدون بيانات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بنطاق مديرية أمن الشرقية، وضبط عدد (7) قضايا ذبح خارج المجازر بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت الجهود فى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية عن ضبط مصنع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الشرقية بمضبوطات بلغت (18،165 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات)، وفي مجال المنشآت الصناعية تم ضبط عدد (7) منشآت "بدون ترخيص– عدم وجود سجل الحالة البيئية– عدم وجود موافقة بيئية" بنطاق مديرية أمن القليوبية.

ونجحت الجهود في مجال مكافحة عوادم السيارات في ضبط عدد (20 سيارة)، لتجازوها النسب القياسية لعوادم السيارات "إنبعاث أدخنة كثيفة" بنطاق مديرية أمن الجيزة، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (26) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية الملاحة الداخلية تم ضبط عدد (6) وحدات نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.

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