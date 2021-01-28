رئيس تونس يؤكد حرصه على حل أزمة ليبيا

رئيس تونس يؤكد حرصه على حل أزمة ليبيا
الخميس 28/يناير/2021 - 11:13 م
محمد عمرطباعة
تلقى رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد مساء اليوم اتصالًا هاتفيا من فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية الذي عبر عن تضامنه مع تونس وشعبها إثر محاولة التسميم التي تعرض لها رئيس الجمهورية.
وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان مساء اليوم، إن هذه المكالمة كانت فرصة للحديث عن المشاورات الأخيرة الجارية للتوصل إلى حل للأزمة الليبية.
كما جدد قيس سعيد تأكيده على حرص تونس على المساهمة في التوصل إلى حل سريع للأزمة في ليبيا وذكر بما يجمع تونس وليبيا من روابط مشتركة، وأكد على أهمية بلوغ درجة التكامل المنشود بين البلدين على جميع الأصعدة وعلى ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين وتلبيةً لتطلعاتهما نحو مستقبل مشترك أفضل.
وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان مساء اليوم، إن هذه المكالمة كانت فرصة للحديث عن المشاورات الأخيرة الجارية للتوصل إلى حل للأزمة الليبية.
كما جدد قيس سعيد تأكيده على حرص تونس على المساهمة في التوصل إلى حل سريع للأزمة في ليبيا وذكر بما يجمع تونس وليبيا من روابط مشتركة، وأكد على أهمية بلوغ درجة التكامل المنشود بين البلدين على جميع الأصعدة وعلى ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين وتلبيةً لتطلعاتهما نحو مستقبل مشترك أفضل.