رئيس تونس يؤكد حرصه على حل أزمة ليبيا

تلقى رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد مساء اليوم اتصالًا هاتفيا من فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية الذي عبر عن تضامنه مع تونس وشعبها إثر محاولة التسميم التي تعرض لها رئيس الجمهورية.وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان مساء اليوم، إن هذه المكالمة كانت فرصة للحديث عن المشاورات الأخيرة الجارية للتوصل إلى حل للأزمة الليبية.كما جدد قيس سعيد تأكيده على حرص تونس على المساهمة في التوصل إلى حل سريع للأزمة في ليبيا وذكر بما يجمع تونس وليبيا من روابط مشتركة، وأكد على أهمية بلوغ درجة التكامل المنشود بين البلدين على جميع الأصعدة وعلى ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين وتلبيةً لتطلعاتهما نحو مستقبل مشترك أفضل.