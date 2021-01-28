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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: الصادرات البترولية تسجل 1.1 مليار دولار خلال 4 أشهر

الخميس 28/يناير/2021 - 08:59 م
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت الصادرات المصرية من الوقود 1.1 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من عام 2020-2021 مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 50% خلال عام.

وأوضحت التقارير أن صادرات بترول خام بلغت 390.7 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من عام 2020 - 2021 مقابل 660 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، كذلك تراجعت صادرات منتجات بترول من 820.7 مليون دولار ل 495.6 مليون دولار والفحم من 14.4 مليون دولار إلى 2.7 مليون دولار.

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