«الإحصاء»: الصادرات البترولية تسجل 1.1 مليار دولار خلال 4 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت الصادرات المصرية من الوقود 1.1 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من عام 2020-2021 مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 50% خلال عام.وأوضحت التقارير أن صادرات بترول خام بلغت 390.7 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من عام 2020 - 2021 مقابل 660 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، كذلك تراجعت صادرات منتجات بترول من 820.7 مليون دولار ل 495.6 مليون دولار والفحم من 14.4 مليون دولار إلى 2.7 مليون دولار.