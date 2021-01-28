روسيا تطالب مجلس الأمن بدمج جميع الأطراف فى ليبيا لنجاح الحل السياسى

قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إن الليبيين لديهم الفرصة الآن لتحقيق السلام كما رحب بالانتقال من المواجهات المسلحة إلى الحل السياسي.وأوضح مندوب روسيا خلال كلمة له بمجلس الأمن بشأن ليبيا، أن الأوضاع لا تزال هشة، داعيا الأطراف الليبية لضبط النفس.وأضاف: "لا بد من احترام مبدأ إدماج الجميع في الحوارات لأنه السبيل الوحيد لإنجاحها.وشدد مندوب روسيا على أن بعض القوى السياسية الليبية ترى أن الوضع الحالي حرج للغاية، معربا عن قلق موسكو من إثراء بعض الشركات الأوروبية على حساب الأصول الليبية.