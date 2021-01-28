«ويليامز» تطالب مجلس الأمن بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا

أكدت ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، اليوم، أن غالبية الليبيين يطالبون بإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021م لكن 70% منهم يخشون سياسة الأمر الواقع.جاء ذلك خلال كلمة لها ضمن إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في ليبيا.وقالت ويليامز، انها تتابع أنشطة الشحن الجوي المستمرة التي تقوم بها تركيا في غرب ليبيا والقواعد التابعة لحكومة الوفاق.ودعت ويليامز مجلس الأمن لمساعدة الليبيين في طي صفحة الصراعات فوقف إطلاق النار لا يزال ملتزما به، ولجنة 5+5 قامت بمجهودات كبيرة في ذلك.وقالت ويليامز إن فترة ترشيح مناصب السلطة التنفيذية ستنتهي اليوم.. وسيتم التصويت من الأول إلى الخامس من فبراير المقبل.