رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة رئيس قسم المبسترين فى مستشفى السنطة بكورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 02:10 م
جثة
جثة
حسام فوزي جبر - شريف عبدالغني
طباعة
توفي صباح اليوم الخميس، الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس قسم المبتسرين بمستشفى السنطة المركزى، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وجار تغسيل وتكفين الجثمان، طبقًا للإجراءات الاحترازية، وسيتم دفنه بمقابر العائلة بعد عصر اليوم.

وكان الفقيد قد أُصيب بالفيروس القاتل منذ ما يقرب من أسبوعين، وتم حجزه ومنحه العلاج المطلوب حسب البروتوكولات المتبعة، إلا أن قدر الله نفذ صباح اليوم، وسط حالة من الحزن بين أقرانه وزملائه بالمستشفي الذي أصدر بيانًا ينعي الفقيد فيه.

كما نعت نقابة الأطباء الفقيد قائلة: "ندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله قبولًا حسنًا، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مقاطع جنسية شاذة.. تفاصيل صادمة فى تحرش «طبيب الدقى» بفنانين

معاش نقابة المعلمين يناير 2021.. اعرف الزيادة وموعد الصرف

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

الطبيب المتحرش بالفنانين يعترف: أعاني من اضطرابات في الميول الجنسية

الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

image description

أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة بحملة تشجير وغرز شتلات مثمرة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

الأكثر قراءة

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

قبل الامتحانات.. معلومات عن بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021

«بدر الذئب» و«خلية النحل» ظاهرتان فى السماء اليوم

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

بامتياز.. «العالى للنقد الفنى» يمنح الماجستير للباحثة مارجريت مجدى

«بيت الفن» يفتح باب التقدم لورشة الكتابة الإبداعية

هكذا احتفت «قصور الثقافة» بذكرى ميلاد عبدالله غيث

مد تلقي مشاركات القومي للسينما حتى 7 فبراير