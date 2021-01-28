وفاة رئيس قسم المبسترين فى مستشفى السنطة بكورونا

توفي صباح اليوم الخميس، الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس قسم المبتسرين بمستشفى السنطة المركزى، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وجار تغسيل وتكفين الجثمان، طبقًا للإجراءات الاحترازية، وسيتم دفنه بمقابر العائلة بعد عصر اليوم.وكان الفقيد قد أُصيب بالفيروس القاتل منذ ما يقرب من أسبوعين، وتم حجزه ومنحه العلاج المطلوب حسب البروتوكولات المتبعة، إلا أن قدر الله نفذ صباح اليوم، وسط حالة من الحزن بين أقرانه وزملائه بالمستشفي الذي أصدر بيانًا ينعي الفقيد فيه.كما نعت نقابة الأطباء الفقيد قائلة: "ندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله قبولًا حسنًا، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".