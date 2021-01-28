الإطلالة الأولى لنيللي كريم من «ضد الكسر» (صورة)

بدأت النجمة نيللي كريم صباح اليوم تصوير أول مشهد لها بمسلسلها الجديد "ضد الكسر" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم بعد نجاحها العام الماضي بمسلسلها ب"بـ 100 وش" بمشاركة آسر ياسين.وصورت نيللي مشهدها اليوم مع الفنان مصطفى درويش الذي شاركها أيضا المسلسل الماضي، وذلك بأحد الديكورات بأحد الكافيهات، والذي يعد اللقاء الأول بينهما في هذا المسلسل.وكان طاقم العمل بدأ تصوير المشاهد الأولى من المسلسل بدون نيللي كريم أول أمس داخل حارة شعبية بديكورات شركة العدل بتواجد عدد من الفنانين وبتواجد المنتج جمال العدل.المسلسل الجديد يشاركه فيه عدد كبير من النجوم منهم لقاء الخميسي ومصطفى درويس ومن تأليف عمرو الدالي ومن إخراج أحمد خالد.وصورت نيللي مشهدها اليوم مع الفنان مصطفى درويش الذي شاركها أيضا المسلسل الماضي، وذلك بأحد الديكورات بأحد الكافيهات والذي يعد اللقاء الاول بينهما في هذا المسلسل.وكان طاقم العمل بدأ تصوير المشاهد الأولى من المسلسل بدون نيللي كريم أول أمس داخل حارة شعبية بديكورات شركة العدل بتواجد عدد من الفنانين وبتواجد المنتج جمال العدل.المسلسل الجديد يشاركه فيه عدد كبير من النجوم منهم لقاء الخميسي ومصطفى درويس ومن تأليف عمرو الدالي ومن إخراج أحمد خالد.