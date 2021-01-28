رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجهولان يلقيان «ماء نار» على مدير مستشفى المنشاوي بطنطا

الخميس 28/يناير/2021 - 12:26 م
ماء نار
ماء نار
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
تكثف أجهزة الأمن بمحافظة الغربية جهودها، لإلقاء القبض على شخصين مجهولين ألقوا "ماء نار" على وجه مدير مستشفى المنشاوي العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا.

و تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ بقيام مجهولين بإلقاء "ماء نار" على وجه الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي العام وإصابته بحروق في الوجه، وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة إلى محل البلاغ.

وتبين قيام شخصين مجهولين بإلقاء مادة حارقة مياه نار على مدير مستشفى المنشاوي العام أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا، وجرى نقله الى مستشفى المنشاوي لإسعافه وتقديم أوجه الرعاية الطبية له، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحادث وسرعة ضبط الجناة.

موضوعات متعلقة

الحكومة: لا صحة لحذف 14 مليون مواطن من مستحقى الدعم التموينى

إحباط محاولة قتل الرئيس التونسى بمادة الريسين السامة

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

الصور

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

image description

أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة بحملة تشجير وغرز شتلات مثمرة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

image description

«إيناكتس أسيوط» لأول مرة في نهائيات مسابقة الإعلاميين العرب بدبي

الأكثر قراءة

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

مقاطع جنسية شاذة.. تفاصيل صادمة فى تحرش «طبيب الدقى» بفنانين

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

قبل الامتحانات.. معلومات عن بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021

«بدر الذئب» و«خلية النحل» ظاهرتان فى السماء اليوم

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

هكذا احتفت «قصور الثقافة» بذكرى ميلاد عبدالله غيث

مد تلقي مشاركات القومي للسينما حتى 7 فبراير

انطلاق قوافل المسرح المتنقل بقرى شرق الدلتا

صياد فيلم «صغيرة على الحب» فى أول حوار صحفى: السندريلا بكت بسبب قسوة تدريباتى