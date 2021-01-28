مجهولان يلقيان «ماء نار» على مدير مستشفى المنشاوي بطنطا

تكثف أجهزة الأمن بمحافظة الغربية جهودها، لإلقاء القبض على شخصين مجهولين ألقوا "ماء نار" على وجه مدير مستشفى المنشاوي العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا.و تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ بقيام مجهولين بإلقاء "ماء نار" على وجه الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي العام وإصابته بحروق في الوجه، وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة إلى محل البلاغ.وتبين قيام شخصين مجهولين بإلقاء مادة حارقة مياه نار على مدير مستشفى المنشاوي العام أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا، وجرى نقله الى مستشفى المنشاوي لإسعافه وتقديم أوجه الرعاية الطبية له، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحادث وسرعة ضبط الجناة.