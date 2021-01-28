الاتحاد الأوروبي ينتقد «أسترازينيكا» لتأخر توزيع لقاح كورونا

أعلن عضو لجنة الصحة في البرلمان الأوروبي، الألماني بيتر ليز، إن الاتحاد لن يقبل بالتعامل مع مواطني الاتحاد الأوروبي على أنهم من الدرجة الثانية، وحذر شركة "أسترازينيكا" من عواقب وخيمة ما لم تعدل سياستها، مطالبا بريطانيا هي الأخرى بإعادة النظر في مواقفها بهذا الشأن.بدورها، انتقدت المفوضة الأوروبية للشؤون الصحية شركة "أسترازينيكا" بشأن تأخرها في توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد وتبرير تأخرها بحجة ما يعرف باتفاقية أفضل جُهد، التي لا تحدد الكمية الملزمة بتسليمها للاتحاد الأوروبي، واعتبرته أمرا غير مقبول وغير صحيح.بالمقابل، دافع رئيس شركة "أسترازينيكا" عن خطة توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد في الاتحاد الأوروبي، وسط توتر مع الدول الأعضاء بشأن التأخير في إمدادها باللقاح، وحمّل الاتحاد المسؤولية لتأخير توقيع اتفاق بينهما.