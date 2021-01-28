3 قطاعات تضرب مؤشرات بورصة قطر بالمستهل
الخميس 28/يناير/2021 - 10:27 ص
اكرم عمرانطباعة
هبط المؤشر العام لبورصة قطر، لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس - آخر تعاملات الأسبوع - بدعم من هبوط جماعي للقطاعات الرئيسية.
وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.52%، خاسرًا نحو 55.14 نقطة ليصل إلى مستوى 10592.71 نقطة.
وسجلت قيمة التداولات بالمستهل نحو 116.11 مليون ريال، وزعت على 54.45 مليون سهم، بتنفيذ 2.38 ألف صفقة.
وتصدر التأمين القطاعات المتراجعة بنسبة 1.45%، نتيجة انخفاض 5 أسهم بالقطاع تقدمها الخليج التكافلي متصدر القائمة الحمراء بنسبة 3.31%، كما هبط قطاع النقل 1.20%، يعد تراجع أسهم القطاع الثلاثة على رأسها ناقلات بنسبة 1.78%.
وانخفض الصناعة 0.51%، لهبوط عدة أسهم في مقدمتها أعمال بـ2.07%، وتجاهل القطاع تصدر سهم الأسمنت الارتفاعات بـ5.50%، وذلك عقب إعلان الشركة نتائج أعمالها لـ2020 والتي جاءت متراجعة بـ14%.
وتصدر سهم المستثمرون المرتفع 0.05% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 6.58 مليون سهم، وسيولة بقيمة 13.34 مليون ريال.
وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.52%، خاسرًا نحو 55.14 نقطة ليصل إلى مستوى 10592.71 نقطة.
وسجلت قيمة التداولات بالمستهل نحو 116.11 مليون ريال، وزعت على 54.45 مليون سهم، بتنفيذ 2.38 ألف صفقة.
وتصدر التأمين القطاعات المتراجعة بنسبة 1.45%، نتيجة انخفاض 5 أسهم بالقطاع تقدمها الخليج التكافلي متصدر القائمة الحمراء بنسبة 3.31%، كما هبط قطاع النقل 1.20%، يعد تراجع أسهم القطاع الثلاثة على رأسها ناقلات بنسبة 1.78%.
وانخفض الصناعة 0.51%، لهبوط عدة أسهم في مقدمتها أعمال بـ2.07%، وتجاهل القطاع تصدر سهم الأسمنت الارتفاعات بـ5.50%، وذلك عقب إعلان الشركة نتائج أعمالها لـ2020 والتي جاءت متراجعة بـ14%.
وتصدر سهم المستثمرون المرتفع 0.05% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 6.58 مليون سهم، وسيولة بقيمة 13.34 مليون ريال.