3 قطاعات تضرب مؤشرات بورصة قطر بالمستهل

هبط المؤشر العام لبورصة قطر، لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس - آخر تعاملات الأسبوع - بدعم من هبوط جماعي للقطاعات الرئيسية.وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.52%، خاسرًا نحو 55.14 نقطة ليصل إلى مستوى 10592.71 نقطة.وسجلت قيمة التداولات بالمستهل نحو 116.11 مليون ريال، وزعت على 54.45 مليون سهم، بتنفيذ 2.38 ألف صفقة.وتصدر التأمين القطاعات المتراجعة بنسبة 1.45%، نتيجة انخفاض 5 أسهم بالقطاع تقدمها الخليج التكافلي متصدر القائمة الحمراء بنسبة 3.31%، كما هبط قطاع النقل 1.20%، يعد تراجع أسهم القطاع الثلاثة على رأسها ناقلات بنسبة 1.78%.وانخفض الصناعة 0.51%، لهبوط عدة أسهم في مقدمتها أعمال بـ2.07%، وتجاهل القطاع تصدر سهم الأسمنت الارتفاعات بـ5.50%، وذلك عقب إعلان الشركة نتائج أعمالها لـ2020 والتي جاءت متراجعة بـ14%.وتصدر سهم المستثمرون المرتفع 0.05% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 6.58 مليون سهم، وسيولة بقيمة 13.34 مليون ريال.