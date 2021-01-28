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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلمانى تركى: إشارة رابعة تعنى شعار نازى

الخميس 28/يناير/2021 - 07:08 ص
أوزجور أوزل
أوزجور أوزل
هدير سند
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رد نائب المجموعة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزل، على التصريحات بحق رئيس حزبه كمال كليتشدار أوغلو، من قبل المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشليك، الذي قال مستهدفًا رئيس حزب الشعب الجمهوري: «نحن بحاجه إلى التخلص من هذا الفم النازي».

وقال أوزل: «إذا كنتَ ستتحدث عن النازيين، فعليك التفكير مرتين، فإن إشارة رابعة التي تتخذونها كشعار لكم، تعني «أمة واحدة، دولة واحدة، زعيم واحد، أدولف هتلر».

وقال أوزل: «إن كليتشدار أوغلو.. نادى بالوطن، والأمة، والحق والقانون والعدالة، والسيد تشليك يقول، إن هذا يعد قول النازية»..

وأوضح أوزل: «إن هتلر اخترع لنفسه «إشارة رابعة»، ورفعها أمام الجميع، والآن تشليك، يقول للجميع في فيديو كونفرنس، هل نسيتم علامة رابعة الخاصة بنا؟، إن السلطة الوطنية لدينا أخذت إشارة رابعة من الإخوان، والتي بدأت في مصر، وانتشرت في جزيرة العرب وأفريقيا، هي إشارة الإخوان المحلية، ولكن الفكر من أدولف هتلر وهم أمة واحدة، ودولة واحدة، وقائد واحد، أدولف هتلر».

وقال متهكمًا: «هل هكذا فهمت عندما شرحناها يا سيد عمر».

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