محامي عباس أبوالحسن يكشف تفاصيل التعدى عليه من طبيب أسنان

كشف الدكتور حسن أبوالعينين، محامي الفنان عباس أبوالحسن، مساء الأربعاء، تفاصيل التعدي عليه من طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال، لافتًا إلى أن الواقعة تعود لنحو 26 عامًا: "حينها لأن موكلي راجل خد حقه بإيده ومشي".أضاف أبوالحسن، في مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور": "بعدها بـ10 سنين تقابلا مرة أخرى وتعدى على موكلي مرة أخرى، ثم للمرة الثالثة كان الأستاذ عباس في الأسانسير ودخل عليه هذا الطبيب وحاول للمرة الثالثة أن يتحرش به ويمسك أحد أعضائه".وتابع "في المرة الثالثة الأستاذ عباس تعدى عليه وبعد ما انصرف بدأ يكشف تفاصيل الواقعة على موقع (فيسبوك)، وانضم له الفنان تميم يونس، وغيرهما كتير جدًا، واتخذوا الإجراءات القانونية وتقدمنا للنيابة وقدّمنا فيديوهات مصورة، ومعرفش إزاي مكنش في راجل يبلغ عن الطبيب ده من 30 سنة".وواصل المحامي حديثه: "أنا وكيل عن 4 ضحايا لهذا الطبيب، ومفيش فيهم مشاهير غير أستاذ عباس والفنان تميم، لكن الآخرين عانوا كمان من ابتزاز هذا الشخص، صوّر واحد فيهم وكان بيهدده، والبلاغ تم تقديمه من شهر سبتمبر، وتم القبض على الطبيب المتهم بالتحرش منذ يومين، وقعدنا 18 ساعة ندلى بأقوالنا في النيابة".