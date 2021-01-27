إيبارشية حلوان تصدر قرارات جديدة بشأن عودة الصلوات بالكنائس

أعلنت إيبارشية حلوان بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا بسنتي أسقف الإيبارشية، عن عدة قرارات جديدة بشأن عودة الصلوات بالكنائس ابتداء من يوم الأحد 31 يناير الجاري.وأشارت الإيبارشية في بيان لها إلى استئناف صلوات القداسات بأي يوم خلال الأسبوع بمعدل فرد بكل مقعد جماعي، ويمكن إقامة قداسات خاصة بمراحل التربية الكنسية المختلفة.وأوضحت أنه يستمر تعليق الخدمات الكنسية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.