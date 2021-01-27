16506 إجمالى إصابات كورونا فى موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 46 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 16 ألفا و506 حالات.وأشارت الوزارة- في بيان اليوم الأربعاء- إلى تسجيل حالة وفاة واحد بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 419 حالة، فيما تم شفاء 15 ألفا و491 حالة.