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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة الخميس اليوم الخميس 28-1-2021

الخميس 28/يناير/2021 - 03:40 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس ٢٨-١-٢٠٢١، حيث نستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة مواقيت الصلاة فى القاهرة، ومواعيد الصلاة فى عدد من الدول والعواصم العربية الشقيقة، فى تمام التوقيت بحسب دار الإفتاء المصرية، ولكم كافة التفاصيل لكل مواقيت الصلاة. 

مواقيت الصلاة الخميس ٢٨-١-٢٠٢١

مواعيد الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر 5:18 ص
موعد الشروق 6:48 ص
موعد صلاة الظهر 12:8 م
موعد صلاة العصر 3:7 م
موعد صلاة المغرب 5:28 م
موعد صلاة العشاء 6:48 م

تعرف على مواقيت الصلاة في الدول العربية


نقدم لكم كافة مواقيت الصلاة اليوم فى عدد من العواصم والدول العربية الشقيقة، بحسب دار الأفتاء المصرية.

مواقيت الصلاة في أبوظبي

موعد صلاة الفجر 5:41 ص
موعد الشروق 7:6 ص
موعد صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:43 م
موعد صلاة المغرب 6:5 م
موعد صلاة العشاء 7:21 م

مواقيت الصلاة في الرياض

الفجر 5:12 ص
الشروق 6:37 ص
الظهر 12:6 م
العصر 3:13 م
المغرب 5:35 م
العشاء 6:51 م

مواقيت الصلاة في الكويت

الفجر 5:11 ص
الشروق 6:40 ص
الظهر 12:1 م
العصر 3:1 م
المغرب 5:22 م
العشاء 6:42 م

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

الفجر 5:40 ص
الشروق 7:5 ص
الظهر 12:34 م
العصر 3:42 م
المغرب 6:4 م
العشاء 7:20 م

مواقيت الصلاة في دبي

الفجر 5:38 ص
الشروق 7:4 ص
الظهر 12:32 م
العصر 3:38 م
المغرب 6:00 م
العشاء 7:16 م

مواقيت الصلاة في طهران

الفجر 5:32 ص
الشروق 7:8 ص
الظهر 12:17 م
العصر 3:6 م
المغرب 5:26 م
العشاء 6:52 م

مواقيت الصلاة في عدن

الفجر 5:6 ص
الشروق 6:26 ص
الظهر 12:13 م
العصر 3:32 م
المغرب 5:59 م
العشاء 7:11 م

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

الفجر 5:36 ص
الشروق 7:00 ص
الظهر 12:33 م
العصر 3:45 م
المغرب 6:8 م
العشاء 7:22 م

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