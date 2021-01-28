مواقيت الصلاة الخميس اليوم الخميس 28-1-2021
الخميس 28/يناير/2021 - 03:40 ص
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس ٢٨-١-٢٠٢١، حيث نستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة مواقيت الصلاة فى القاهرة، ومواعيد الصلاة فى عدد من الدول والعواصم العربية الشقيقة، فى تمام التوقيت بحسب دار الإفتاء المصرية، ولكم كافة التفاصيل لكل مواقيت الصلاة.
موعد الشروق 6:48 ص
موعد صلاة الظهر 12:8 م
موعد صلاة العصر 3:7 م
موعد صلاة المغرب 5:28 م
موعد صلاة العشاء 6:48 م
نقدم لكم كافة مواقيت الصلاة اليوم فى عدد من العواصم والدول العربية الشقيقة، بحسب دار الأفتاء المصرية.
موعد الشروق 7:6 ص
موعد صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:43 م
موعد صلاة المغرب 6:5 م
موعد صلاة العشاء 7:21 م
الشروق 6:37 ص
الظهر 12:6 م
العصر 3:13 م
المغرب 5:35 م
العشاء 6:51 م
الشروق 6:40 ص
الظهر 12:1 م
العصر 3:1 م
المغرب 5:22 م
العشاء 6:42 م
الشروق 7:5 ص
الظهر 12:34 م
العصر 3:42 م
المغرب 6:4 م
العشاء 7:20 م
الشروق 7:4 ص
الظهر 12:32 م
العصر 3:38 م
المغرب 6:00 م
العشاء 7:16 م
الشروق 7:8 ص
الظهر 12:17 م
العصر 3:6 م
المغرب 5:26 م
العشاء 6:52 م
الشروق 6:26 ص
الظهر 12:13 م
العصر 3:32 م
المغرب 5:59 م
العشاء 7:11 م
الشروق 7:00 ص
الظهر 12:33 م
العصر 3:45 م
المغرب 6:8 م
العشاء 7:22 م
كيف تحدد القبلة للصلاة والحالات التي يجوز عدم استقبال القبلة فيها
مواقيت الصلاة الخميس ٢٨-١-٢٠٢١
مواعيد الصلاة في القاهرةموعد صلاة الفجر 5:18 ص
موعد الشروق 6:48 ص
موعد صلاة الظهر 12:8 م
موعد صلاة العصر 3:7 م
موعد صلاة المغرب 5:28 م
موعد صلاة العشاء 6:48 م
تعرف على مواقيت الصلاة في الدول العربية
نقدم لكم كافة مواقيت الصلاة اليوم فى عدد من العواصم والدول العربية الشقيقة، بحسب دار الأفتاء المصرية.
مواقيت الصلاة في أبوظبيموعد صلاة الفجر 5:41 ص
موعد الشروق 7:6 ص
موعد صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:43 م
موعد صلاة المغرب 6:5 م
موعد صلاة العشاء 7:21 م
مواقيت الصلاة في الرياضالفجر 5:12 ص
الشروق 6:37 ص
الظهر 12:6 م
العصر 3:13 م
المغرب 5:35 م
العشاء 6:51 م
مواقيت الصلاة في الكويتالفجر 5:11 ص
الشروق 6:40 ص
الظهر 12:1 م
العصر 3:1 م
المغرب 5:22 م
العشاء 6:42 م
مواقيت الصلاة في المدينة المنورةالفجر 5:40 ص
الشروق 7:5 ص
الظهر 12:34 م
العصر 3:42 م
المغرب 6:4 م
العشاء 7:20 م
مواقيت الصلاة في دبيالفجر 5:38 ص
الشروق 7:4 ص
الظهر 12:32 م
العصر 3:38 م
المغرب 6:00 م
العشاء 7:16 م
مواقيت الصلاة في طهرانالفجر 5:32 ص
الشروق 7:8 ص
الظهر 12:17 م
العصر 3:6 م
المغرب 5:26 م
العشاء 6:52 م
مواقيت الصلاة في عدنالفجر 5:6 ص
الشروق 6:26 ص
الظهر 12:13 م
العصر 3:32 م
المغرب 5:59 م
العشاء 7:11 م
مواقيت الصلاة في مكة المكرمةالفجر 5:36 ص
الشروق 7:00 ص
الظهر 12:33 م
العصر 3:45 م
المغرب 6:8 م
العشاء 7:22 م
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