كيفية تحديد اتجاه القِبلة.. والحالات التي يجوز فيها الصلاة بدون استقبال القبلة





تحديد اتجاه القِبلة لأداء الصلوات الخمس

يجب على المسلمين تحري اتجاه القبلة بمنتهى الدقة وهى شطر المسجد الحرام خاصة في الأماكن التي لا نعرف اتجاهاتها أو الأماكن التي تدخلها لأول مرة لاستقباله وأداء الصلوات الخمس في مواعيدها المحددة والتي لا تصح الصلاة إلا بها حيث يجب أن نتحرى اتجاهاتها الأصلية الأربعة الشمال والجنوب والشرق والغرب وبعدها نحدد القبلة حسب قبلة كل بلد وفقا لموقعها بالنسبة للمسجد الحرام حيث تعد قبلة جمهورية مصر العربية في الاتجاه الجنوب الشرقي.

وسائل تحديد القبلة قديما وحديثا

اختلفت وسائل تحديد القبلة باختلاف الزمان حيث كان يتم تحديثها قديم عن طريق غرس عود في الأرض وتحدد الاتجاهات وفقا لظل هذا العود ومن ثم يتم تحديد القبلة أما حديثا والتكنولوجيا والعلم الذي وصل إليه الإنسان هى التي تتحكم في حياته وحل مشاكله لذلك اخترع بوصلة الاتجاهات لتحل محل العود المغروس في الأرض ثم تطبيق اتجاه القبلة الذي يمكن تحميله على الهاتف المحمول والمخصص لتحديد القبلة بدقة ويمكن أن يعمل على الآيفون بدون الاتصال بالانترنت ويمكن التعامل معه بدون تعقيد.

حالات التي يجوز الصلاة فيها بدون استقبال القبلة

تحديد اتجاه القِبلة أمر ضروري في الصلاة وبدونها تعد الصلاة باطلة ولكن هناك حالات تجوز فيها الصلاة بدون تحري اتجاه القبلة وهى إذا كان المصلي مريض ولا يمكنه الحركة فيصعب عليه استقبال القبلة للصلاة أو شد الخوف كالهارب من العدو في الحروب أو من سبع في الصحراء أو إذا كانت الصلاة نافلة وليست فرضا من الفروض الخمس.





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