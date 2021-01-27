النشرة المرورية اليوم في مصر.. كثافات متوسطة بكورنيش النيل وصلاح سالم

النشرة المرورية اليوم في مصر

نرصد النشرة المرورية اليوم في مصر حيث ظهرت كثافات مرورية متوسطة، صباح اليوم الأربعاء، في شوارع القاهرة والجيزة، تزامنًا مع انتشار الخدمات المرورية في الميادين والمحاور لسحب الكثافات.- الطريق الدائريوتزاحمت حركة السيارات على الطريق الدائري من قبل الأوتوستراد للمنيب ومن الوصلة للمنيب ومن الوراق لباسوس ومن نفق السلام للزراعى، ومن قبل نزلة الصحراوى للوصلة.- الأوتوسترادوتزاحمت حركة السيارات على طريق الأوتوستراد من نادى المقاولون للمنشيه والعكس ومن القلعة للدائرى ومن طريق السويس إلى عباس العقاد والعكس.- كوبري عباسوظهرت كثافات مرورية مرتفعة على كوبري أكتوبر من المهندسين اتجاه مدينة نصر والعكس وكذلك الحال في شارع القصر العينى اتجاه ميدان التحرير.- كوبري مايووشهد كوبرى 15 مايو في الأتجاهين كثافات مرورية مرتفعة، وكذلك الأمر على كورنيش ماسيبرو وجاردن سيتى، وبكورنيش المعادى في الأتجاهين- محور صلاح سالموتباطأت حركة السيارات أعلى محور صلاح سالم من كوبري أكتوبر إلى نفق الأزهر والعكس، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري الفنجرى للطيران.