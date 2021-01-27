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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النشرة المرورية اليوم في مصر.. كثافات متوسطة بكورنيش النيل وصلاح سالم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:33 م
كثافات مرورية
كثافات مرورية
نجلاء رفاعي
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نرصد النشرة المرورية اليوم في مصر حيث ظهرت كثافات مرورية متوسطة، صباح اليوم الأربعاء، في شوارع القاهرة والجيزة، تزامنًا مع انتشار الخدمات المرورية في الميادين والمحاور لسحب الكثافات.

- الطريق الدائري
وتزاحمت حركة السيارات على الطريق الدائري من قبل الأوتوستراد للمنيب ومن الوصلة للمنيب ومن الوراق لباسوس ومن نفق السلام للزراعى، ومن قبل نزلة الصحراوى للوصلة.

النشرة المرورية اليوم في مصر

- الأوتوستراد
وتزاحمت حركة السيارات على طريق الأوتوستراد من نادى المقاولون للمنشيه والعكس ومن القلعة للدائرى ومن طريق السويس إلى عباس العقاد والعكس.

- كوبري عباس
وظهرت كثافات مرورية مرتفعة على كوبري أكتوبر من المهندسين اتجاه مدينة نصر والعكس وكذلك الحال في شارع القصر العينى اتجاه ميدان التحرير.

- كوبري مايو
وشهد كوبرى 15 مايو في الأتجاهين كثافات مرورية مرتفعة، وكذلك الأمر على كورنيش ماسيبرو وجاردن سيتى، وبكورنيش المعادى في الأتجاهين

- محور صلاح سالم
وتباطأت حركة السيارات أعلى محور صلاح سالم من كوبري أكتوبر إلى نفق الأزهر والعكس، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري الفنجرى للطيران.

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