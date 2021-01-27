وزير الخارجية الأمريكى: بايدن ملتزم بإيجاد حل لجائحة كورونا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن الدفاع عن مصالح وقيم أمريكا بلا وزارة خارجية متعددة، موضحًا: "الرئيس بايدن ملتزم بإيجاد حل لجائحة كورونا في أقرب وقت".جاء ذلك في أول تصريحات أدلى بها بلينكن بعد تسلمه مهامه رسميًا في تولى منصب وزير الخارجية الأمريكي في إدارة الرئيس جو بايدن.وتابع: "الرئيس بايدن ملتزم بتجاوز المرحلة الراهنة بسرعة"، مؤكدًا أن بايدن عازم على تعزيز ثقة أمريكا بقوة مؤسساتها الديمقراطية، وإخراجنا من هذا الوضع بأسرع ما يمكن.وكان قد صادق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس بالغالبية على تولى أنتوني بلينكن منصب وزير الخارجية الأمريكي الجديد.