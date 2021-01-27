مقتل شرطيين وإصابة 4 في انفجارين منفصلين بالعاصمة الأفغانية

لقي شرطيان على الأقل مصرعهما وأُصيب أربعة آخرون في انفجارين منفصلين ناجمين عن قنابل مغناطيسية شهدتهما العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأربعاء.ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن المتحدث باسم الشرطة فردوس فارامارز قوله: إن الانفجار الأول وقع في منطقة ديباشاري بالدائرة الشرطية التاسعة، عندما استهدف انفجار قنبلة مغناطيسية شاحنة صغيرة تابعة للشرطة ما أدى إلى إصابة شرطيين.وفي حادث مماثل، لقي شرطيان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في منطقة سليم كروان بالدائرة الشرطية الثانية عشر، بحسب الوكالة.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين الذين يأتيان وسط سلسلة من انفجارات ناجمة عن القنابل اللاصقة تشهدها كابول في الأشهر الأخيرة.