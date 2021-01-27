سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة أسيوط مستشفى أبوتيج النموذجي للاطمئنان على شبكات الاكسجين وتوافر كميات كبيرة منه لسد الاحتياجات.كما إطمئن علي توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.وتفقد المحولات والديزل واطمأن على عمل شبكات ومحابس وخزانات وعدادات وأسطوانات الأكسجين للوقوف على مدى توافرها بكميات مناسبة والتأكد من عمل المعدات اللازمة وصلاحيتها لتقديم الرعاية الصحية للمرضى بشكل أفضل وذلك وفقًا لقرارات مجلس الوزراء رافقه خلال الجولة يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج.هذا وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمستشفيات ومدى توافر الأكسجين بكميات مناسبة والتأكد من عمل المعدات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى بشكل أفضل لافتًا إلى تشكيل لجان متابعة وتفتيش على المستشفيات والمنشآت الصحية وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.