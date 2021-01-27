قمع المعارضة التركية.. قطع البث عن كلمة رئيسي حزبي الشعب والخير

قطعت قناة "سي إن إن ترك" البث المباشر أثناء حديث رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، عن الأزمة الاقتصادية والمشكلات التي تعاني منها تركيا، أثناء اجتماع تكتل نواب الحزب بالبرلمان، وذلك تكميما لأفواه المعارضة.وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن الحكومة والرئيس منزعجين من تقرير الحزب عن إغلاق نحو 273 تاجرا وحرفيا ورشهم ومحلاتهم يوميا، قائلا: "لا تزال السلطة تتساءل من أين نفتعل هذه الأنباء، وهل السلطة ليست على دراية بالاقتصاد الذي أوجدته من يجهل وضع الشعب لا يمكنه إدارة الجمهورية التركية".وعلى خلفية تصريحات كليجدار أوغلو، قطعت " قناة سي إن إن ترك" البث وسارعت ببث فاصل إعلاني، وقال أوغلو" إن الرئيس التركي رجب أردوغان يعيش بمعزل عن الشعب، ولا يدري شيئًا عن همومه"وأنهى كليجدار أوغلو حديثه قائلا: "الطغاة لا يأخذون بعين الاعتبار وضع شعوبهم. يؤمنون بالقوى التي يخلقونها في قصرهم. لديهم الغطرسة. يريدون أن ينال من ينتقدهم أشد العقوبة، سننقذ البلاد من هذا النظام الفرعوني. بإذن الله نرسل هؤلاء إلى خارج الحكم"، على حد قوله.وفي سياق ذي صلة، قطعت القنوات التلفزيونية التركية الإرسال المباشر أيضا على رئيسة حزب الخير، ميرال أكشينار، أثناء استدعائها سيدة صينية من تركستان الشرقية إلى منصة البرلمان خلال اجتماع تكتل نواب الحزب بالبرلمان.وكانت قناة البرلمان، التي تتولى بث اجتماعات نواب الأحزاب المشاركة في البرلمان، من ضمن القنوات التلفزيونية التي قامت بقطع البث، واستأنفت وكالة الأناضول وقناة البرلمان البث المباشر مجددا عقب انتهاء كلمة السيدة.يأتي هذا في الوقت الذي ازداد فيه القمع الذي تمارسه السلطات الصينية بحق سكان تركستان الشرقية.