رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قمع المعارضة التركية.. قطع البث عن كلمة رئيسي حزبي الشعب والخير

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:42 م
كمال كليجدار أوغلو
كمال كليجدار أوغلو
أمينة ذكى
طباعة
قطعت قناة "سي إن إن ترك" البث المباشر أثناء حديث رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، عن الأزمة الاقتصادية والمشكلات التي تعاني منها تركيا، أثناء اجتماع تكتل نواب الحزب بالبرلمان، وذلك تكميما لأفواه المعارضة.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن الحكومة والرئيس منزعجين من تقرير الحزب عن إغلاق نحو 273 تاجرا وحرفيا ورشهم ومحلاتهم يوميا، قائلا: "لا تزال السلطة تتساءل من أين نفتعل هذه الأنباء، وهل السلطة ليست على دراية بالاقتصاد الذي أوجدته من يجهل وضع الشعب لا يمكنه إدارة الجمهورية التركية".

وعلى خلفية تصريحات كليجدار أوغلو، قطعت " قناة سي إن إن ترك" البث وسارعت ببث فاصل إعلاني، وقال أوغلو" إن الرئيس التركي رجب أردوغان يعيش بمعزل عن الشعب، ولا يدري شيئًا عن همومه"

وأنهى كليجدار أوغلو حديثه قائلا: "الطغاة لا يأخذون بعين الاعتبار وضع شعوبهم. يؤمنون بالقوى التي يخلقونها في قصرهم. لديهم الغطرسة. يريدون أن ينال من ينتقدهم أشد العقوبة، سننقذ البلاد من هذا النظام الفرعوني. بإذن الله نرسل هؤلاء إلى خارج الحكم"، على حد قوله.

وفي سياق ذي صلة، قطعت القنوات التلفزيونية التركية الإرسال المباشر أيضا على رئيسة حزب الخير، ميرال أكشينار، أثناء استدعائها سيدة صينية من تركستان الشرقية إلى منصة البرلمان خلال اجتماع تكتل نواب الحزب بالبرلمان.

وكانت قناة البرلمان، التي تتولى بث اجتماعات نواب الأحزاب المشاركة في البرلمان، من ضمن القنوات التلفزيونية التي قامت بقطع البث، واستأنفت وكالة الأناضول وقناة البرلمان البث المباشر مجددا عقب انتهاء كلمة السيدة.

يأتي هذا في الوقت الذي ازداد فيه القمع الذي تمارسه السلطات الصينية بحق سكان تركستان الشرقية.

موضوعات متعلقة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير قرى بالبداري وساحل سليم

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بالبداري

image description

محافظ أسيوط يتفقد قرية العتمانية الجديدة

image description

عضو بـ«الشيوخ» ينهي أزمة وحدتي صحة الغوابين والشعراء بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: كورونا بعيد عن السيطرة.. علينا تجهيز أنفسنا لعام آخر

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رواندا تلجأ للتكنولوجيا لتقليل فاقد الانتاج الزراعي والمحاصيل‎

جائزة «باول إرليش» الألمانية تذهب لعالمين أمريكيين في الأحياء الدقيقة

اكتشاف شجرة «متحجرة» جذورها سليمة عمرها 20 مليون عام

«أسترازينيكا» ترد على اتهامات أوروبية ببيع لقاحات كورونا في مكان آخر

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

غدا.. آخر موعد للتقدم لمنحة دراسة الفن في فرنسا

منجي: كتابات تاريخية أكدت ريادة «نحميا سعد» لفن الجرافيك

«انعزلت 4 شهور».. محسن زايد يروي تفاصيل كتابة «حديث الصباح والمساء»

تمديد سوق تخفيضات الكتب في الإمارات حتى 31 يناير