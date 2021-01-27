القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بـ«المخدرات» بسوهاج

نجح ضباط مباحث مديرية أمن سوهاج، اليوم الأربعاء، في ضبط تشكيل عصابى بسوهاج تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، بمركز أخميم.أكدت تحريات مباحث مركز شرطة أخميم قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج، مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.ووجهت مأمورية لاستهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم «بندقية آلية، عدد من الطلقات لذات العيار، فرد محلى الصنع، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الشابو، كمية من مخدر الحشيش، 3 ميزان حساس، سلاح أبيض، مبلغ مالس، 3 هواتف محمولة، 6 ساعات يد، 4 هواتف محموله متحصلات من المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم».بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.