ضبط بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في مخدر الشابو.رصدت مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن سوهاج تشكيلًا عصابيًا ضم 3 أشخاص قاموا بإدارة بؤرة إجرامية لعلانية الاتجار بمخدر الآيس بإحدى قرى مركز شرطة سوهاج.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى تم استهداف البؤرة الإجرامية، وأمكن ضبط اثنين منهم وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس «الشابو»، مجهزة ومعدة للترويج، سيارتين إحداهما دون لوحات، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار بمشاركة المتهم الهارب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.