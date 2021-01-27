جهود مكثفة لكشف غموض العثور جثة بائع في إمبابة

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة شخص ملقاة وسط القمامة، بمنطقة إمبابة.تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ملقاة وسط القمامة بمنطقة إمبابة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شخص، ذكر شهود عيان أنه يعمل بائع خردة، وأنه تعرض لاعتداء بالضرب بمنطقة الرأس، مما أسفر عن مقتله.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري تكثيف التحريات، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجد شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.