«التصديري للصناعات الغذائية» يبحث قائمة دول لاستهدافها ببعثات تجارية

قال علاء الوكيل، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن هناك ضرورة لتنظيم البعثات التجارية خلال الفترة المقبلة لكثير من الدول على رأسها تنزانيا.وأضاف الوكيل، خلال ندوة إلكترونية عقدها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس بدأ بدولة السودان ويتم بحث قائمة الدول المستهدفة خلال الفترة المقبلة.