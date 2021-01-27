وزيرة الثقافة تبدأ إلقاء بيانها على «النواب» بفيلم وثائقي

بدأت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، في إلقاء بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.واستهلت وزيرة الثقافة بيانها أمام نواب البرلمان بعرض فليم وثائقي عن إنجازات الوزارة.وأكد رئيس مجلس النواب على كل الأعضاء والمتواجدين بالقاعة ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن الوزيرة ترتدي الكمامة وهي تلقي بيانها.