دراسة: الخرسانة على شكل صدفة الكركند تكون أقوى

قال باحثون أستراليون إنهم وجدوا سبيلا لزيادة قوة الخرسانة لاستخدامها في العمارة المعقدة، مستلهمين الأنماط الطبيعية الملتوية لصدفة الكركند (الإستاكوزا) من خلال تكنولوجيا الطباعة الثلاثية الأبعاد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز" تشير دراسة جديدة أجرتها جامعة معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا إلى أن الخرسانة المعززة بألياف الصلب تصبح أكثر متانة عندما تتخذ نمطا يحاكي صدفة الكركند.وبدلا من استخدام قالب، تشمل العملية وضع طبقات الخرسانة واحدة فوق الأخرى عن طريق تصميم إلكتروني يستخدم الطباعة الثلاثية الأبعاد.قال الباحث الرئيسي في الدراسة جوناثان تران لرويترز "صدفة الكركند ما زالت تدهشني بأشكالها وهياكلها المثيرة للاهتمام، وخاصة أنها شديدة الصلابة على نحو مذهل حقا".وأضاف تران أن التصميم سيساعد في بناء أقواس أو هياكل ملتوية ذات أشكال هندسية معقدة.