3585 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

أعلن المدير العام للصحة في وزارة الصحة الماليزية نور هشام عبدالله، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 آلاف و585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشار عبدالله في تصريحات - حسب ما نقلته وكالة الأنباء الماليزية الرسمية "برناما"- إلى أنه في المقابل تعافى 4 آلاف و76 شخصا من عدوى الفيروس، ليبلغ إجمالي المتعافين حتى اليوم 149 ألفا و160 شخصا يمثلون نسبة 3ر78 بالمائة من إجمالي الإصابات.وأضاف عبدالله أن إجمالي العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا في ماليزيا وصل إلى 190 ألفا و434 حالة، بينهم 40 ألفا و574 حالة نشطة.وعن أعداد الوفيات، قال المسؤول الماليزي إنه تم تسجيل 11 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ الإجمالي في البلاد حتى اليوم 700 حالة وفاة جراء الإصابة ب"كوفيد-19".