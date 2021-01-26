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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة عدة أشخاص في حادث طعن بمدينة فرانكفورت الألمانية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:24 م
جريدة الدستور
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أصيب عدة أشخاص في هجوم بسكين وقع بالقرب من محطة القطار الرئيسية بمدينة فرانكفورت الألمانية.

وذكرت شرطة فرانكفورت أن رجلا بسكين هاجم عدة أشخاص وأصابهم في مدينة فرانكفورت اليوم الثلاثاء، قبل أن تعتقله السلطات، موضحة في الوقت ذاته أنه لم يصب أحد من الضحايا بجروح تهدد حياتهم، فيما لم يفصحوا عن أي تفاصيل عن المهاجم ولم يذكروا عدد الجرحى، ولم تنف الشرطة الألمانية أي فرضية وراء حادثة فرانكفورت، لا سيما الإرهاب.

من جهتها، ذكرت محطة هيسينشاو المحلية، أن الحادث وقع بالقرب من محطة القطار الرئيسية بالمدينة وأن الضحايا نقلوا إلى المستشفيات القريبة.

وبحسب المعلومات الواردة من حقوق الإنسان، تعرض الضحايا لبعض الإصابات الخطيرة، لكن لم تكن هناك إصابات تهدد حياتهم حيث تم نقلهم إلى المستشفيات.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في موقع الحادث: إنه لم يعرف بعد إذا كانت هناك علاقة بين الجاني والضحية، وقد ذكر موقع صحيفة فرانكفورتر الجماينه في وقت سابق، نقلًا عن شهادة الشهود، أن المهاجم اختار على ما يبدو ضحاياه بشكل عشوائي.

وكتبت الشرطة على "تويتر": "لا يوجد خطر على الجمهور.. تم تطويق عدة شوارع في منطقة المحطة".

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