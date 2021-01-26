جامعة القناة تمثل الإسماعيلية بدوري المصالح الحكومية لكرة الصالات

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إنه تم اختيار منتخب الجامعة للمشاركة بدورى الجمهورية للمصالح الحكومية ممثلًا لمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد فوزه على مصلحة البريد بضربات الترجيح فى المباراة النهائية.وقدم الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة لمنتخب الجامعة للمصالح الحكومية لفوزهم فى المباراة النهائية والوصول إلى دورى الجمهورية، معلنًا عن تقديم كل الدعم لمنتخب الجامعة فيما هو قادم.وقالت هدى فرج، أمين عام جامعة قناة السويس، إنه تم التواصل مع أعضاء الفريق بتكليف من رئيس الجامعة لتوفير الدعم المعنوى والمادي لمنتخب الجامعة.وقال جمال مبارك، رئيس اللجنة الرياضية بجامعة قناة السويس، إن الفوز الذى حققه منتخب جامعة القناة يعد إنجازًا كبيرًا، متمنيًا للفريق التوفيق بدوري الجمهورية.ويضم الجهاز الفنى لمنتخب الجامعة كلًا من سيد شعبان المدير الفنى للمنتخب، ومحمد سلامة المدير الإدارى لمنتخب الجامعة، والدكتور أحمد رفاعى وأحمد رزق أخصائيا العلاج الطبيعى وإصابات الملاعب.