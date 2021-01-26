رابط تسجيل الخدمة العامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي والمستندات المطلوبة





رابط تسجيل الخدمة العامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يمكن للراغبين في أداء الخدمة العامة من خريجي الجامعات المصرية من الإناث أو الذكور المعفيين من الخدمة العسكرية تسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا )، خلال شهر فبراير المقبل والتي تعد من المسوغات الرئيسية للتعيين في الوظائف الحكومية والتي أعلنت الوزارة عن تكليف دفعة جديدة لأداء الخدمة العامة من الشباب ذكورا وإناثا ممن يحملون الجنسية المصرية وفقا للقرار رقم 531 لسنة 2020 دون دفع رسوم لاستخراج أوراقها.

تعرف على مجالات تكليف خريجي الجامعات بالخدمة العامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة مجالات يمكن لخريجي الجامعات التقديم فيها لأداء الخدمة العامة وهي:-





محو الأمية في القرى والنجوع مصر





برامج التوعية المجتمعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين عن الزيادة السكانية





مبادرة حياة كريمة التي تنفذها وزارة التضامن للمواطنين





مشروع أطفال بلا مأوى





رعاية الأيتام والأسر البديلة





رعاية كبار السن في دور المسنين





برامج التكافل والكرامة والمساعدات النقدية التي تقدمها الوزارة للأسر الأكثر احتياجا





مجال مشروع الأسر المنتجة





خدمات التعليم





خدمات الطفولة

الأوراق المطلوبة للتقديم على الخدمة العامة إلكترونيا

يمكن للراغبين في أداء الخدمة العامة في الدفعة 96 تقديم أوراقهم عبر رابط تسجيل الخدمة العامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي في موعد أقصاه أخر شهر فبراير المقبل وهي:-





صورة بطاقة الرقم القومي للراغب في أداء الخدمة العامة





صورة المؤهل الدراسي





صورة من الموقف من التجنيد للذكور





3 صور شخصية





تحديد المجال الذي يرغب في أداء الخدمة العامة به





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عقب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب تسجيل بيانات الراغبين في أداء الخدمة العامة الدفعة 96 من خريجي الجامعات والمعاهد المصرية احتلأعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية تسجيل البيانات والأوراق المطلوبة للتقديم وأبرز مجالات تكليف خريجي الجامعات بأداء الخدمة العامة.