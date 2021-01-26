دبلوماسي أوروبي يدعو تركيا لترجمة النوايا الحسنة إلى أفعال

قال الدبلوماسي الأوروبي ستيفانو سانينو، أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في بروكسيل، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد يتطلع إلى توثيق التعاون مع مجلس التعاون الخليجي.وأوضح الدبلوماسي أن الاتحاد الأوروبي كان دعا تركيا إلى ترجمة إعلانات النوايا الحسنة إلى أفعال، مضيفا أن لدى أوروبا انفتاحا حذرا إزاء تركيا، مؤكدا أنها تدعم فكرة الأجندة الإيجابية.وأشار "سانينو" إلى أن المباحثات مع تركيا تشمل تدخلاتها في تدخلات المنطقة كليبيا، وسوريا، وناجورني قرة باغ، كما أعلن أن المباحثات تشمل أيضا أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.