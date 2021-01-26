ألمانيا تساهم بأكثر من 17 مليون يورو لدعم عمل الفاو باليمن

ساهمت ألمانيا عبر بنك التنمية الألماني KfW، بمبلغ 17 مليون و950 ألف يورو لدعم العمل الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بهدف إعادة تأهيل البنية التحتية الرئيسية للري والزراعة في اليمن.وقالت منظمة الفاو، في بيان صحفي:"من المتوقع أن يساعد الدعم آلاف اليمنيين المعدمين للتغلب على الجوع عبر توفير المساعدات النقدية وزيادة دخل الأسرة والتدريب على الممارسات الزراعية الجيدة وزيادة الإنتاج".ويهدف برنامج تعزيز القدرة على الصمود في قطاع الري والزراعة في اليمن على مدى ثلاث سنوات إلى الحفاظ وتعزيز سبل معيشة السكان عبر أنشطة متنوعة.وذكر البيان أن 130 ألف شخص سيستفيدون من تدخلات المشروع بشكل مباشر، بينما يستفيد أكثر من 330 ألف شخص آخرين غير منخرطين بشكل غير مباشر بتدخلات المشروع في جميع أرجاء المديريات المستهدفة.