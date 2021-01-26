ماس كهربائي وراء تفحم أسرة كاملة في حريق شقة المرج

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في مصرع أسرة كاملة عقب نشوب حريق داخل منزلهم بدائرة قسم شرطة المرج.وكلفت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق، وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن جثث الأسرة.وكشفت التحريات الأولية أن ماسًا كهربائيًا وراء الحريق، ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بدائرة قسم شرطة المرج وعلى الفور أمر اللواء إنتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، وبالفحص تبين مصرع أسرة واحدة مكونه من 5 أفراد وإنقاذ طفلة، نتيجة لاشتعال النيران داخل المنزل، وتم نقل الجثث الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل رجال المباحث الى المكان لاستماع لأقوال شهود العيان حول الحريق.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.