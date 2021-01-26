الاتحاد الأوروبي: نبحث انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا

قال بلوماسي أوروبي اليوم الثلاثاء وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية، إن الاتحاد يبحث مع تركيا أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن المباحثات مع تركيا تشمل تدخلاتها في سوريا وليبيا، كما دعا تركيا إلى تحويل إعلان النوايا إلى أفعال.وحول الملف النووي الإيراني، قال الدبلوماسي الاوروبي، إن استمرار تخصيب إيران لليورانيوم يهدد الاتفاق النووي، مؤكدا على أن الاتحاد يتطلع إلى تعزيز العلاقة مع مجلس التعاون الخليجي.يأتي هذا فيما انطقلت أمس الاثنين المحادثات التركية اليونانية لبحث أزمة المتوسط بعد توقف في المفاوضات دام سنوات.