رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تقديم إقرارات ضريبية ربع سنوية على المرتبات.. وغرامات للمتخلفين عن السداد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:19 ص
رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب
أميرة ممدوح
طباعة
ألزمت الحكومة مختلف الشركات والمشروعات بتقديم إقرارات ضريبية ربع سنوية على مرتبات عامليها وما فى حكمها فى كل يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام، بالإضافة إلى تقديم إقرار ضريبي سنوي بالتسوية النهائية فى نهاية السنة، وذلك وفق منظومة إلكترونية أما عبر موقع مصلحة الضرائب المصرية أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية.

ووفقًا لمنشور رسمى صادر عن مصلحة الضرائب المصرية، يتم فرض غرامات تأخير على المنشآت والشركات المتخلفة عن الالتزام بتوريد الضريبة على المرتبات وما في حكمها، فى المواعيد المقررة قانونًا حيث يتم احتساب مقابل تأخير وفقًا لنص المادة 1102 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون الضريبة على الدخل.

وتشمل الفئات الملتزمة بتقديم إقرارات الضريبة على المرتبات، أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، الشركات المقامة فى المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة، والمنشآت التى لديها عمالة بما فى ذلك المنشآت التى تتعامل فى السلع المسعرة جبريًا.

كما شدد المنشور على إلتزام أصحاب الأعمال بسداد إيراد ضريبة المرتبات وما فى حكمها خلال الـ 15 يوما الأولى من كل شهر، على أن تقوم جهة العمل بالتسجيل والحصول على كلمة المرور السرية وتكون الجهة مسؤولة عما تقدمه مسئولية كاملة، وتقديم بيانًا شاملًا بإجمالي المبالغ التى حصل عليها خلال السنة السابقة فى الأول من يناير من كل عام.

وأشار إلى أنه يستثنى من تقديم إقرارات الضريبة على المرتبات وما فى حكمها المنشآت التى لا تملك أية عمالى مؤمن عليه أو غير مؤمن وكذلك المنشآت التى لديها عمالة ولا يتجاوز إجمالي الدخل السنوى من المرتبات وما فى حكمها لكل عامل حد الإعفاء المنصوص عليه بقانون الضريبة على الدخل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رياح وأمطار وشبورة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

حقيقة نزع ملكية مئات المساكن من قاطنيها لتطوير «الدائري» دون تعويضهم

الصور

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» لتطوير وحدات طب الأسرة

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

رياح وأمطار وشبورة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة 2021

رابط موقع البنك الاهلي الخاص بالتسجيل على الوظائف الجديدة

استطلاع: 34% من الشباب العربي يأملون في الهجرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

«الفنون التشكيلية» تطرح معرض ماجد ميخائيل للعرض البانورامي

«سيلاس» يفتح باب التقدم لمختبر الترجمة الأدبية

«التجربة» معرض جماعي بجاليري «ذا آرتس هاب»

السبت.. جناح خاص للفنان الراحل زكريا الزيني بقاعة ضي