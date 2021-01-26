كينيا تخطط لإنهاء استيراد السيارات المستعملة

تهدف مسودة "السياسة الوطنية للسيارات"، الخاصة بوزارة التصنيع في كينيا، إلى تحفيز النمو في مجال تجميع السيارات محليا، بحسب ما ذكرته الخزانة الوطنية الكينية في تقرير لها تم نشره على موقعها الإلكتروني.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن السيارات المستعملة في كينيا تمثل نحو 85 بالمئة من وحدات السيارات المستوردة الكاملة التصنيع.وتجدر الاشارة إلى أن مبيعات السيارات الجديدة في كينيا خلال الـ11 شهرا الماضية، سجلت تراجعا بنسبة 19 بالمئة في يناير الجاري عن العام السابق.