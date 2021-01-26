رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مخاوف في قبرص من انتشار التحورات الجديدة لـ«كورونا»

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:03 ص
كورونا
كورونا
ا ش ا
طباعة
أعلنت وزارة الصحة القبرصية، أن هناك قلقًا كبيرًا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن بينها قبرص، حيث من المتوقع أن يكون هناك عبء وبائي أكبر خلال الأسابيع ال 6 إلى 12 القادمة، بسبب زيادة قابلية الانتقال والانتشار السريع لتحورات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الجديدة.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي أصدرته في هذا الشأن، نقلته وكالة أنباء «سي إن إيه» القبرصية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أنه يتم إجراء فحوصات صارمة في مطاري لارنكا وبافوس وفقًا للتوصيات التي قدمتها المفوضية الأوروبية.

وأشارت الوزارة إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، شددت على أنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تنفيذ مثل هذه الإجراءات؛ بهدف منع إغلاق الحدود والإغلاق الكامل في المستقبل، ومن بين هذه الإجراءات زيادة الفحوصات عند دخول البلاد والحد من عدد المسافرين، وبالأخص القادمين من المملكة المتحدة التي انتشر فيها الفيروس المتحور الجديد.

وأوضحت الوزارة أن قبرص وضعت منذ 21 ديسمبر الماضي المملكة المتحدة ضمن الفئة ج، ما يعني أنه يمكن فقط لمجموعات معينة من الأشخاص القدوم إلى قبرص من هناك، من بينهم المواطنين القبارصة والمقيمين الدائمين وما إلى ذلك، هذا بالإضافة إلى أنه يتم إجراء الفحص لجميع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة عند الوصول ويتم نقل الركاب إلى فنادق الجمهورية لمدة سبعة أيام في الحجر الصحي الإجباري.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

صورة الحمير تبعد المهدى سليمان عن بيراميدز أمام الأهلى وتحويله للتحقيق

«خطة النواب» توافق على تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

«نسيها في التاكسي».. تجديد حبس سائق استولى على مليون ونصف من جواهرجي

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

زيمبابوى تحشد مواردها لمكافحة أسراب الجراد

الصين تبتكر سوارا يترجم لغة الإشارة لنصوص وصوت وصور

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 26-1-2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

مناقشة ديوان «كأني الساكن الأصلي» بمركز الحرية للإبداع

الفنان العراقي نبيل علي: «موعد ملون» توثيق لذكريات من الماضي

«مصر الحضارة والانتصار للحياة» كتاب يفند أكاذيب أعداء المحروسة

تعريف الموال القصصي وتاريخه في «حكاوي الخطاوي»