أبرزها النمل الأبيض.. روايات وقصص بأسماء حيوانات في عالم الإبداع



تصدير عنوان يحمل اسم حيوان أو طائر أو حتى حشرة ليس بغريب على عالم الإبداع في عالمنا العربي، لكن يمكن الإشارة إلى أن ذلك نادر وقديم، فمثلًا أهم تلك الأعمال الإبداعية وأبرزها دعاء الكروان لطه حسين، اللص والكلاب لنجيب محفوظ، قط وفأر في القطار لفتحي غانم وغيرها.



«الدستور» ترصد الأعمال الابداعية التي اتخذت هذا المسار في عناوينها.



«دعاء الكروان» رواية لعميد الأدب العربي طه حسين صدرت 1924، وهى رواية تسرد تفاصيل الثأر والانتقام تحت ذريعة الشرف يمتزج فيها تغريد الكروان بصرخات القهر والظلم، حيث يسرد طه حسين على لسان آمنة قصة العوَز والترحال، ثم التعرض للغدر والانتهاك وفعل المستحيل من أجل الثأر والانتقام.



من الأعمال الإبداعية الخالدة التى ما زالت تلامس واقع كثيرٍ من مجتمعاتنا المعاصرة التي تُضطهد فيها المرأة وتُهضم حقَّها.



النمل الأبيض



رواية للكاتب الصحفي والروائي عبد الوهاب الأسواني تدور أحداثها فى الجنوب، تعكس الصراعات الاجتماعية والسياسية التى شهدتها حقبة مهمة من تاريخ مصر، وقد أجمع النقاد على تميز المؤلف في تجسيم الشخصيات وتدفق أسلوبه الذي يتسم بالسخرية وحساسيته في التعامل مع اللغة بحيث أن القارئ لا يعثر على كلمة زائدة. تصدير عنوان يحمل اسم حيوان أو طائر أو حتى حشرة ليس بغريب على عالم الإبداع في عالمنا العربي، لكن يمكن الإشارة إلى أن ذلك نادر وقديم، فمثلًا أهم تلك الأعمال الإبداعية وأبرزها دعاء الكروان لطه حسين، اللص والكلاب لنجيب محفوظ، قط وفأر في القطار لفتحي غانم وغيرها.«الدستور» ترصد الأعمال الابداعية التي اتخذت هذا المسار في عناوينها.«دعاء الكروان» رواية لعميد الأدب العربي طه حسين صدرت 1924، وهى رواية تسرد تفاصيل الثأر والانتقام تحت ذريعة الشرف يمتزج فيها تغريد الكروان بصرخات القهر والظلم، حيث يسرد طه حسين على لسان آمنة قصة العوَز والترحال، ثم التعرض للغدر والانتهاك وفعل المستحيل من أجل الثأر والانتقام.من الأعمال الإبداعية الخالدة التى ما زالت تلامس واقع كثيرٍ من مجتمعاتنا المعاصرة التي تُضطهد فيها المرأة وتُهضم حقَّها.رواية للكاتب الصحفي والروائي عبد الوهاب الأسواني تدور أحداثها فى الجنوب، تعكس الصراعات الاجتماعية والسياسية التى شهدتها حقبة مهمة من تاريخ مصر، وقد أجمع النقاد على تميز المؤلف في تجسيم الشخصيات وتدفق أسلوبه الذي يتسم بالسخرية وحساسيته في التعامل مع اللغة بحيث أن القارئ لا يعثر على كلمة زائدة.

قط وفأر في القطار

رواية للكاتب الصحفي فتحي غانم تقول عنها زوجته الدكتورة زبيدة عطا في حوار مع الكاتب الصحفي إيهاب مصطفى:"كان يمتزج القاص بالإنسان في فتحي غانم، فلقد بدأ في كتابة قصة قط وفأر في القطار ونحن نجلس في أحد الفنادق أيضًا، فقصها علىّ كحادثة حدثت له، وفجأة شعرت أنها بداية لفكرة رواية وليست حدثًا وقع له.



تدور أحداث الرواية داخل قطار، ويبدو أن عنوان الرواية جاء قط وفأر كون أن هناك رجلًا شبيهًا بالفأر يراقب بطل الرواية، وقط أسود يظهر أحيانًا ويختفي أحيانا، إلى جانب ذلك ثمة عفاريت وملائكة تراقب الموقف من بعيد وتتدخل أحيانا لتسرد واقع وتفاصيل تلك الفترة من الستينات.

رواية للكاتب الصحفي فتحي غانم تقول عنها زوجته الدكتورة زبيدة عطا في حوار مع الكاتب الصحفي إيهاب مصطفى:"كان يمتزج القاص بالإنسان في فتحي غانم، فلقد بدأ في كتابة قصة قط وفأر في القطار ونحن نجلس في أحد الفنادق أيضًا، فقصها علىّ كحادثة حدثت له، وفجأة شعرت أنها بداية لفكرة رواية وليست حدثًا وقع له.تدور أحداث الرواية داخل قطار، ويبدو أن عنوان الرواية جاء قط وفأر كون أن هناك رجلًا شبيهًا بالفأر يراقب بطل الرواية، وقط أسود يظهر أحيانًا ويختفي أحيانا، إلى جانب ذلك ثمة عفاريت وملائكة تراقب الموقف من بعيد وتتدخل أحيانا لتسرد واقع وتفاصيل تلك الفترة من الستينات.

الجمل هام للنبي

مجموعة قصصية للكاتب القاص والروائي مصطفي البلكي يقول عنها:"تحتفي بالتراث الشعبي من خلال عين الطفل وشغف العحائز، فدائمًا للطفل الذي يرافقنا ذاكرة يحفظها لنا الوقت وفي لحظة فارقة لا يعترف بقانون الثبات، ويصبح شعبه بمثابة خطوة في اتجاه تشكيل الحياة التي كانت في حيز آخر، يحفظ فيه أثر ما كان مهما كان، يوجده كما يراه في لحظته، فكان في رؤيته صادقًا مع حزن جده وجدته وأمه والعابر الذي أحبه وزوجة خاله التي صنعت له طاقية، وشاة تابعها وهى مقيدة وبائع جائل يحمل في حرابه سحره، من خلال مشاهد واضحة بلا تعقيد.



أما عن العنوان فتحمله إحدى قصص المجموعة تأخذنا إلى العابر الذي يرتبط بأهل البلدة ويموت ويتحول نعشه إلى طائر يرفض الذهاب إلى المدافن، فيكون التراث حاضرا على السنة الناس في ترديدهم الجم. مجموعة قصصية للكاتب القاص والروائي مصطفي البلكي يقول عنها:"تحتفي بالتراث الشعبي من خلال عين الطفل وشغف العحائز، فدائمًا للطفل الذي يرافقنا ذاكرة يحفظها لنا الوقت وفي لحظة فارقة لا يعترف بقانون الثبات، ويصبح شعبه بمثابة خطوة في اتجاه تشكيل الحياة التي كانت في حيز آخر، يحفظ فيه أثر ما كان مهما كان، يوجده كما يراه في لحظته، فكان في رؤيته صادقًا مع حزن جده وجدته وأمه والعابر الذي أحبه وزوجة خاله التي صنعت له طاقية، وشاة تابعها وهى مقيدة وبائع جائل يحمل في حرابه سحره، من خلال مشاهد واضحة بلا تعقيد.أما عن العنوان فتحمله إحدى قصص المجموعة تأخذنا إلى العابر الذي يرتبط بأهل البلدة ويموت ويتحول نعشه إلى طائر يرفض الذهاب إلى المدافن، فيكون التراث حاضرا على السنة الناس في ترديدهم الجم.

الفيل الأزرق رواية للكاتب الروائي والسينارسيت أحمد مراد تدور أحداثها في أجواء مثيرة حول طبيب "يحيى" يقرر اعتزال العمل لمدة 5 سنوات، ويعود من عزلته الاختيارية ليستأنف عمله فى مستشفي العباسية للصحة النفسية، يجد نفسه في 8 غرب القسم الذي يقرر مصير مرتكبي الجرائم، يُقابل صديقًا قديمًا يحمل إليه ماضيًا جاهد طويلًا لينساه، ويصبح مصيره فجأة بين يدي يحيي الرواية تدور حول ذلك العالم الغرائبي.



